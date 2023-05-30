由新生代女星蘇菲撒切爾主演的恐怖片《鬼出櫃》。（迪士尼提供）

由新生代女星蘇菲撒切爾主演的恐怖片《鬼出櫃》。（迪士尼提供）

由新生代女星蘇菲撒切爾、「小莉亞公主」薇薇安萊拉布萊爾主演的《鬼出櫃》，改編自恐怖大師史蒂芬金的恐怖小說，電影挑戰每個人成長過程的恐懼——衣櫃裡的怪聲音、房間內漆黑的鬼影。23日與蘇菲撒切爾獨家專訪，她在片中飾演姊姊「莎蒂」，特別分享自己親身體驗的撞鬼過程，讓她在拍恐怖片時更帶感。

蘇菲提到自己以前完全不「信邪」，直到某次在廢墟清楚感覺到有人拍她肩膀，她當下才覺得「完蛋！世界上真的有鬼。」後續在拍攝現場，也時常祈禱「拜託！不要在這時候鬧鬼！」表示自從有被拍肩膀的經驗後，就不敢再對鬼神抱持存疑的態度。

在電影中，蘇菲飾演的莎蒂個性堅強，雖在學校偶遇霸凌，但在事發當下不忘照顧父親、妹妹，對朋友也十分容忍，面對這樣的角色，蘇菲說希望自己可以跟莎蒂一樣，個性充滿韌性，因為自己在學期間也是個「邊緣人」，又加上要拍戲所以不常出現在學校，很常感到孤單而且沒有人可以理解，但最後她也笑說自從新冠疫情後，應該人人都能同感沒辦法見到好朋友的痛苦。

蘇菲與薇薇安在電影中飾演姐妹檔，倆人在片中互相扶持擊退惡靈。但其實蘇菲在現實生活中，有一位雙胞胎妹妹「艾麗」。在專訪時，她提及自己比妹妹早出生17分鐘，雖說也稱得上是姊姊，但在片中飾演妹妹的薇薇安現年才10歲，面對突然多了一個年紀差12歲的妹妹，確實有些不知所措，因此導演還特別準備了許多活動讓她與薇薇安在拍戲前建立感情，下戲後也讓她覺得自己像真的多了個妹妹。