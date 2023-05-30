新北市接管八里汙水處理廠問題爭論不休！北市議員許家蓓今指出，新北缺席151次會勘，大玩文字遊戲還消費北市公務人員，要求台北市長蔣萬安盡快爭取移交，蔣萬安承諾，會盡快再次跟新北溝通，也會請營建署參與協助。新北市水利局發新聞稿澄清，對移交接管原則與中央一直未達成共識，所謂缺席155次交接的議題並不存在。

水利局表示，另新北市府派員至八里廠「了解」，是依營建署長主持的會議結論，於2021年1月6日起，每周派員至現場針對設備單元進行「了解」，至今已赴現場了解130次，以加速未來移交清點速度，並非玩文字遊戲。

水利局說，由於未達共識，因此中央再於2021年1月11日召開會議，結論為請營建署重新協調訂定移交期程，但與新北市交接原則不符，新北市府立即於同年2月9日函復行政院明確表示，需確認設施改善經費來源後，始能同意接管收集系統。

水利局指出，依營建署補助直轄市及縣（市）政府辦理污水下水道建設計畫作業要點，系統風險本屬中央應負擔補助的經費，新北市府提送32.8億元改善計畫，由北北基三市政府、內政部營建署等機關及專家學者組成的淡水河流域管理委員會審議通過並提送委員會確認後，於2021年10月15日送內政部審查，但迄今亦尚未核定。

水利局強調，為早日解決八里廠交接問題，新北市政府願意與台北市政府共同協力向中央爭取經費健全系統功能，以早日完成收集系統及八里廠之交接工作。