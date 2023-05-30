灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）兩度直播亮槍面臨聯盟重懲，有些非裔同胞還是非常支持莫蘭特，甚至把他的脫序行為歸咎於他的母親潔米（Jamie Morant）。喜劇藝人霍康布（Corey Holcomb）就是這麼想的，他指出莫蘭特平時帶著槍都是因為媽媽潔米的關係。

霍康布在他的播客節目Friends說：「在商場的那個事件，莫蘭特的母親和鞋店員工爭執，她叫來自己的兒子莫蘭特，對他說Woo, woo, woo，然後莫蘭特帶著8個老黑就出現在鞋店裡了。他們追著那個男孩，迫使他躲在上鎖的門後。莫蘭特是有老爸的，為什麼他的母親會因為這種事情叫上他？」

簡言之，莫蘭特就是典型小混混的行為，他的媽媽非但不阻止他，反而還把莫蘭特當成打手在使喚。霍康布指責莫蘭特的好友以及母親，他們才是莫蘭特帶著槍四處亂晃的罪魁。除此之外，霍康布甚至懷疑莫蘭特的父母嫉妒自己兒子的成就，所以沒有好好幫助他步上正軌，他相信這是一些美國黑人家庭會有的問題。

潔米先前在媒體的訪談表示，莫蘭特是她最心愛的孩子，是她在學生時代就懷胎生下的長子。莫蘭特的父母都打過籃球校隊，潔米還很自豪地說：「除了灌籃是跟他老爸學的，其餘籃球技巧全是我教的。」她還說莫蘭特自幼就被教導「要有禮貌、尊重他人」「我兒子是充滿愛的人，如果你們愛他，他也會愛你們。」