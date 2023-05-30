大陸頂流女星楊冪在演出多部熱門影視作品，人氣扶搖直上，而她的穿衣風格也常常被粉絲模仿，更是許多時尚品牌的寵兒。今（30日）晚間盛大舉行的「芭莎盛典」眾星雲集，卻不見楊冪身影；直到紅毯主持人現身後網友一看就懂，因為正是楊冪前夫劉愷威的新歡李曉峰。

「芭莎盛典」紅毯稍早正式開啟，一個接著一個的當紅明星，精心打扮顯示個人時尚品味，但演藝圈著名會穿衣服的楊冪，竟然早早就透露不出席此次盛典，讓粉絲都感到可惜，少見一次楊冪稱霸紅毯的樣子。

網友發現劉愷威新歡李曉峰是芭莎盛典紅毯主持，直呼難怪楊冪沒出現。（圖／摘自芭莎盛典直播）

而不少網友都在猜楊冪為何不出席「芭莎盛典」，有粉絲推測應該是工作，或是前段時間與前東家的問題還沒完全解決，不過，當紅毯主持人出現後，眾人瞬間秒懂楊冪為何不來，因為主持人正是她前夫劉愷威的新歡李曉峰；李曉峰梳著幹練的髮型，搭配一件簡約大氣的白洋裝，也讓她獲得不少好評。

儘管大陸微博上大多數人認為李曉峰就是楊冪沒出席「芭莎盛典」的原因，但有資深粉絲跳出來發表看法，直言楊冪去不去都和李曉峰沒直接性關聯，以楊冪在大陸演藝圈的地步，除了幾名資深金獎級藝人，沒多少人能撼動她，何況是一個紅毯主持李曉峰。