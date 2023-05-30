桃園市今年一口氣開出806名國小教甄缺額，創近10年最多，吸引逾5000人報名，預計6月18日複試。（蔡依珍攝）

桃園市長張善政率全國之先實施代理教師全年聘期，但桃園升格以來，國小代理老師比例仍居高不下，已連5年破1成，今年也高達13.83％，遠高於教育部規定的8％，張善政拍板一口氣開出806名國小教甄缺額，創近10年最多，吸引5785人報名，預計6月18日複試，力拚2年內降至8％以下。

桃園市111學年度國小教師編制有8515名，但正式老師僅7337名，另外1178名都是代理老師，比例為13.83％，110學年度更高達14.22％、109學年度也有11.06％、108學年度12.77％、107學年度11.69％，都遠遠超過教育部規定的8％，也讓家長擔憂教學環境不穩定。

教育局解釋，因桃園近年人口數不斷攀升，和其他縣市少子化反其道而行，班級數一直成長，像是107學年度全市國小僅4837班，隔年增至4902班，109學年度達4937班，110學年度更破5000班、達5027班，111學年度更達5161班。

教育局指出，雖然升格後每年都舉辦國小教師甄試，2014年至2020年都開出200人以上缺額，但仍趕不上增加速度，2021年又因疫情停辦，導致代理老師比例攀新高，雖然去年開缺481人，正式老師仍不足，需要代理老師來填補。

張善政上任後率全國之先實施代理教師全年聘期，教師團體和民代盛讚之餘，也力促降低代理老師比例，張善政盤點後，拍板定調要擴增正式教師員額，降低代理老師比例，希望2年內達到中央規定的8％範圍，除讓師生教學環境更穩定，也能避免影響一般性補助款考核。

教育局盤點後，今年大開國小教甄名額，預計錄取806名國小教師，開缺數不但是去年的2倍，更創近10年新高，吸引5758人報名，加上免經初試審查通過有27人，預估錄取率約為13.93％。

教育局指出，雖然開缺創新高，但仍會嚴加把關，初試和複試都有門檻制，寧可不足額錄取，也坦言過去報到率約9成上下，希望新學年度代理老師能降到10％以下，明年也會持續盤點，考量減班超額情況再整體評估，力拚113學年度國小代理老師比例降到8％以下。