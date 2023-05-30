國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧挑戰士林大同區立委，對上民進黨參選人、台北市議員王世堅，雙方「看板大戰」似乎已經開打，游淑慧今日(30日)分享一張王世堅年輕時的競選廣告，驚呼認不出來，還開玩笑說「圖片僅供料理參考，內容請以實物為準」。

游淑慧在被徵召參選士林大同後勤跑地方，今日她在臉書貼出一張在社子看到的王世堅競選廣告，但照片中的王世堅還是20年前的青澀模樣。

游淑慧也吐槽，「哇哇哇，剛剛在社子看到這張競選廣告，不看名字，我一開始認不出來這是世堅大哥……」游淑慧感慨，原來王世堅年輕時這麼稚嫩青澀，這應該是第一次參選時的幼齒照，她也認為，照片裡的王世堅比現在少了很多殺氣。

但對於照片與本人的差距，游淑慧也開玩笑說，「圖片僅供料理參考，內容請以實物為準」。網友也笑回，「拿古時候的照片出來欺騙少女，太賊了」、「不實看板」、「廣告不實」。

其實對於士林大同一帶的「青年」王世堅看板，王世堅早在去年選舉前接受網紅「呱吉」邱威傑《選情告急夜》訪問時談到此事，當時就坦承台北市議員裡面，本人與看板最不像的就是他自己，因為該張照片是20年前王世堅第一次質詢的照片，當時台北市長還是馬英九。王世堅也解釋，用20年前的照片，是因為從政要「一本初衷」。