新北新莊28日發生一輛轎車在路口停等紅燈時，試圖從前方轎車左側先切出路口，過程中差點擦撞左側機車，騎士嗆駕駛「路是你家開的嗎」，駕駛也亮棍回嗆，接著竟直接下車朝騎士「安全帽」一陣暴打，至少揮拳重砸15次，都是打在安全帽上，網友笑說「手不痛嗎？先恭喜騎士，賺爛了」。
臉書「爆料公社」曝光事發畫面，一輛白車當時在路口右轉道，試圖從貨車左側鑽出、超車至前方，但白車右側有輛機車在停等紅燈，車身差點擦撞機車，騎士因此對駕駛說「路是你家開的嗎？我在你後面直接切進來，這樣對嗎？」沒想到白車仍逕自往前，車頭都已超過停等線，駕駛接著下車朝騎士暴打。
白車駕駛疑不滿遭騎士嗆聲，先是在車內亮出棍子並回罵髒話，騎士回嗆「你老婆小孩在旁邊，你確定講話要這種態度？」駕駛最後在路中下車，直接朝騎士一陣暴打，每次出拳都朝騎士的「安全帽」猛毆打，近15拳幾乎拳拳打在安全帽上，目擊者笑說「真的蠻囂張，警察局就在轉角處，自己看完都想笑」。
其他網友留言「打在安全帽上手不痛嗎？先恭喜騎士，賺爛了」、「安全帽萬歲，手一定斷」、「會不會反被告傷害（手受傷）」、「這人有病，對防禦最高的地方一直攻擊」、「可惜全罩安全帽沒有賣榴槤造型的，要不然會有雙手會插在安全帽上的鏡頭」、「騎士好能忍，有錢途」、「不是啊，他跟安全帽有仇？」
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