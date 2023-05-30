蘋果的iPhone是許多人選擇手機時的首選。一位女子表示，今年高中畢業的弟弟準備換手機，爸媽願意贊助1萬5千元，沒想到弟弟寧願買二手iPhone也不願意換安卓機，一問之下才知道，原來弟弟過去曾因為拿安卓機被朋友笑，讓她好奇「現在的手機歧視這麼嚴重了嗎？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，弟弟前一支手機用了3年，螢幕碎裂、很快就沒電，因此趁著升大學向爸媽提出想換手機，爸媽也願意贊助他1萬5千元；讓全家人想不到的是，弟弟寧願購買二手iPhone，也不願購買他牌的全新安卓機，「我爸媽知道後完全不理解」，弟弟這才說明，他過去就曾因為使用安卓機被朋友笑，所以才會想要趁機跳槽蘋果，讓原PO忍不住直呼，「現在的手機歧視這麼嚴重了嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「你弟也只是追求他喜歡的東西而已，而且沒有多再要錢，尊重他的選擇吧」、「大人都有虛榮心了，小孩子肯定也是有的，等到有一定的歷練過後，可能才會放下吧」、「每個人選擇不同，需要學會尊重。他覺得用2手iPhone就可以跟朋友持平，這倒是可以再學習，雖然社會上都是比較來比較去，但如果不在意別人眼光，也是可以活下去」。

另外也有過來人分享，「你弟跟我好像，我原本也是都用安卓，因為iPhone的價格真的偏貴，結果大學4年時不時就會被朋友嘴一下，尤其是傳照片的時候，全部的人都在AirDrop，就我一個需要個別傳，加上身邊的朋友裡面真的找不到不是用iPhone 的人，最後毅然決然就跳槽iPhone了，甚至我換手機之後，我朋友還說『蛤以後不能笑你了』，都知道是玩笑話，但偶爾還是會走心，但價值觀的確會被身邊的朋友影響」。