大陸女星迪麗熱巴擁有前凸後翹的完美身材，艷麗外表被譽為「新疆四大美女」之一，每回造型都能驚艷網友，加上演技精湛、個性討喜，在演藝圈迅速竄紅躋身女頂流，穿著打扮和接戲等都能引起話題。近日她參加時尚活動，深U的水藍色魚尾裙彷彿美人魚，立刻就成為熱搜第一。

今（30日）大陸時尚芭莎在上海舉行年度派對，現場來了不少藝人，許多女星在紅毯上下足功夫，在紅毯華麗亮相，人氣女星迪麗熱巴以一身水藍色魚尾裙登場，深U的領口露出大片雪白肌膚，火辣身材立刻吸引網友關注，她烏黑長髮披在腦後，頭上有鑽石飾品裝飾，造型相當華麗，被外界形容宛如一條「美人魚」，美麗造型火速登上文娛榜熱搜第一。

大批網友和粉絲表示：「真的好漂亮」、「茉莉公主、小人魚都好符合啊」、「迪麗熱巴紅毯的神！」、「啊啊啊啊美神下凡！」、「好美好美」、「美炸了我的老婆」、「可愛和性感並存」、「我的媽呀！狀態太好了吧」、「她真的什麼風格都可以」、「她的腰臀比真的太絕了」。

近期迪麗熱巴主演電視劇《公訴》正在熱播中，劇中她飾演正義的檢察官安旎，與男星佟大為飾演的警察一起將犯罪份子繩之以法，不少人看完劇後表示迪麗熱巴的演技進步很多，演檢察官也很有氣勢，原聲台詞受到觀眾誇讚。