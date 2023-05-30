昨(29)台中警方前往1間連鎖飲料店，帶回1名26歲紅髮張姓女子偵訊，訊後警方也依妨害風化罪送辦；據悉這名張女是位E奶女網紅，因以全裸裝扮對飲料店的男性友人做出接吻、撫摸等動作，並在推特上傳裸照稱「說通關密語打卡摸奶」，然而，張女事後刪光打卡露點照，並發文表示「我不怕丟臉，只怕大家出事」。

由於張女與男性在沙發上接吻、撫摸、「69式」等動作，遭網路瘋傳，甚至還在推特帳號以「E乃XXX」宣傳「攤販露出」活動，還在貼文寫著，「來買飲料記得講『找小芸』會有福利」，有男客消費後分享「真的能摸奶」，並打卡拍照。

據《ETtoday新聞雲》報導，張女的推特已將打卡露點照全刪除，並且發文「大家注意！我不怕丟臉，只怕大家出事」，自認犯錯怕牽連其他人也被請到警局，因此，她呼籲「請大家馬上刪掉任何露點照片，不管是不是藝術照」，還擔心曾合照的人遭拖下水，希望盡速將照片刪除。

這間連鎖飲料店總部事後也發聲明「勒令該店停業7天」，而台中市第二分局找到張女後，張女否認是飲料店員工，辯稱和老闆只是朋友，而本身是在飲料店樓上開工作室，照片中都是她的「粉絲」，並沒有發生性行為，發布的照片僅放在私人推特帳號，不明白怎麼會流出，也不知道上傳網路是違法。

警方表示，張女涉嫌於社群推特散播不雅圖片，已有公然猥褻之嫌，訊後也將張女依妨害風化罪「散布猥褻影像」函送法辦，依法可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。