總獎金台幣100萬台幣的2023 ThreeBond模範父親挑戰賽，30日在高雄高爾夫俱樂部開打，林晟毓、呂孫儀與蕭和宇都打出低於標準桿3桿的69桿，3人暫時並列首位，並平分今日最低桿獎金1萬5千元。明天大會進行最後一回合決賽，選手們爭奪冠軍獎盃及15萬元獎金。

這場賽事是由高雄市模範父親協會連續第二年與TPGA共同贊助主辦，高雄高爾夫俱樂部協辦，是今年ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽的第3站比賽，舉行兩回合36洞賽程、不淘汰，排名前40名選手頒給獎金。首回合比賽地點高雄地區白天炎熱高溫，中午達攝氏33、34度，體感溫度更高，對選手的體力與耐力都是一大考驗。

林晟毓鐵桿與推桿都不錯，開球也ok，14個洞成功打上果嶺，18洞共花29推，抓5隻博蒂、2個柏忌，包括兩個五桿洞第1與第4洞，5隻博蒂都是6呎內的推桿，第6洞三桿短洞是他個人本事代表作，一桿上果嶺後，很有要一桿進洞的感覺，距洞5呎一推進洞抓鳥。

林晟毓說，今天維持上周日結束的三花TPGA錦標賽手感，小白球很聽話，落點都有照自己的意思，這也是他在這座球場打出的最低桿成績。轉職業5年的他，今年目標希望能拿下職業賽首勝。