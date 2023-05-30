人妻控告老公歐男與游女自2021年7月至10月間在車內及汽車旅館嘿咻多達17次，並錄到老公在車上說：「Motel劵那麼多，我老婆若發瘋搜車發現，不就『睡』很大」等語，怒向歐及游求償，兩人都不否認姦情，但歐辯稱同年9月才告知女方已婚。法官判歐賠償30萬元；歐、游並連帶賠償25萬元，可上訴。

人妻與歐男在1999年結婚，兩人2020年底分居，人妻指控，游女得知歐已婚，卻自2021年7月至10月期間，與歐在他車內嘿咻7次、汽車旅館10次，不法侵害她的配偶權，向兩人求償精神撫慰金，並提出離婚訴訟，仍在法院審理中。

人妻並在她名下、老公駕駛的車上藏放錄音筆，錄到老公在2021年9月10日說：「那Motel劵那麼多，我看我老婆哪天若發瘋跑來車上搜時，要是發現了，不就『睡』很大」等語。

游女辯稱，與歐只是朋友，不知他已婚，歐宣稱已離婚、無配偶，並提出人妻在車內的錄音侵害隱私權，不得作為證據。

歐坦承自2020年9月與游交往，他並未告知已婚，直到2021年9月5日拿身分證給她看，只給看正面出生年月日，並未給看背面的配偶欄，因覺得瞞不住了，當天就告知實情。

法官認為人妻也有車鑰匙，夫妻都會使用該車，雖未經老公同意放置錄音筆，但並非以強暴或脅迫的方式取得錄音，認定具訟訴的證據基礎。

法官認定，歐、游兩人已逾社會通念能容忍範圍，破壞婚姻圓滿、違背善良風俗，損害配偶身分法益，在游得知歐已婚前的11次性行為，判歐賠償30萬元；而游知情後的6次，則判游及歐連帶賠償25萬元。