俄羅斯傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)決定從烏克蘭戰爭中抽身，回到他們擅長的區域衝突與非洲國家內戰。美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 最近公布的消息揭示，他們正在介入蘇丹內戰，提供地對空飛彈給蘇丹快速支援部隊 (RSF)，也就是反政府武裝叛軍。

陸軍識別(Army Recognition)報導，文件沒有說明瓦格納集團提供的什麼武器給蘇丹叛軍，但很可能是單兵攜帶式（MANPAD）短程防空系統。

美國財政部副部長尼爾森 (Brian E. Nelson)，也負責調查恐怖主義情報，他對瓦格納在非洲的動態表示擔憂，因此已提出制裁令，針對駐馬利的瓦格納集團高層馬斯洛夫(Ivan Maslov)實施制裁。

瓦格納集團向RSF 供應地對空飛彈的消息被曝光後，本已脆弱的蘇丹局勢可能會進一步惡化。近日，雙方的停火時限已經結束，很快的，RSF就在首都喀土穆上空，擊落了一架政府軍的MiG-29戰機。

總部設在巴黎的非洲情報組織(Africa Intelligence)在4月28日稱，瓦格納集團將AK-47步槍、單兵式式防空系統（MANPADS）從中非共和國北部的路線運往蘇丹。然而，瓦格納的領導人•普里戈津(Yevgeny Prigozhin)一再否認，稱他們沒有在蘇丹活動。

蘇丹政府重申，為維護蘇丹和平與穩定，必須對這些報導進行認真調查。