大陸知名女星范冰冰出道多年，作品數量繁多，也屢屢獲得大獎肯定，過往卻遭捲入逃漏稅風波，難有新作品推出，不過她仍積極尋求機會復出，日前現身坎城影展的她便以一襲「竹林虎嘯裝」亮相，並以16套禮服搶盡風頭。誰料，事後零修圖的照片在社群上流傳，遭網友譏笑，而今(30日)，她於風波後首度發文曝心聲。

范冰冰在坎城影展紅毯上，成為不少媒體們鏡頭捕捉的焦點。誰料，事後有眼尖的網友發現，外媒所拍攝的照片中，竟意外顯露范冰冰有些「虎背熊腰」的真實身材，且在高清的鏡頭下，其背上還可見到不少痘印的痕跡，引發網友譏笑以及嘲諷的聲浪，不過也有不少粉絲聲援范冰冰，認為她已經41歲了還能保持那樣的狀態已不容易了。

對此，范冰冰於今日在微博上首度發文吐露心聲，寫下：「有你們真好，千萬種困難，從沒有在怕的，是你們給了我無盡的力量，讓我從未放棄成長。」並曬出多張與團隊工作人員的合照，雖並未正面回應網路上的抨擊聲浪，但字句看似在聲援與她一同拚搏至今的工作人員們。

貼文PO出後，讓粉絲們看得嗨翻，不少人安慰范冰冰「不要因近期的流言受影響」，更有許多粉絲爭相鼓勵她，寫下：「你在，我們在，大家都在，我們會一起成長，變得越來越好」、「勇敢向前衝吧，未來會更好的」、「祝福范冰冰會越來越好，感謝你在坎城上帶給我們那麼多造型欣賞。」