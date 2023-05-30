白肉雞價格日前漲到每台斤新台幣37.8元。農委會28日表示，去年底因氣候與禽流感致國產白肉雞供應減少，但已漸回復正常，今年進口量也較去年同期增加14％，端午需求供應無虞。但又提到，土雞批發價格清明後由每台斤56元降至52元，可供消費者參考選購。粉專「綠查錶」以農委會主委陳吉仲作哏圖直酸：何不吃土雞？網友也炸鍋喊「晉惠帝一樣的昏庸：何不食肉糜的概念」、「不是缺雞肉，而是缺便宜的雞」。

根據台灣農漁禽交易行情網站資訊，2公斤以上白肉雞價格從今年初每台斤35元一路上漲，到24日已漲到每台斤37.8元。行政院農業委員會透過新聞稿說明，白肉雞主要供應加工、速食業與團膳等使用，國產量約占2/3；去年底因國內肉種雞生產受到氣候與禽流感疫情影響，產蛋率下降以致短期國產白肉雞供應較少，隨著種雞恢復生產，已漸回復正常供應量。

農委會表示，因應國產數量減少，加工及進口業者也已增加進口量，截至今天進口量已達9.6萬公噸，較去年同期增加14％；國產與進口互補調節，後續整體供給量充足，端午節需求供應無虞。農委會也指出，隨著國際原物料大宗穀物期貨價格逐漸回穩，飼料價格將有調降空間，除可紓緩農民生產成本，也預估雞肉價格應可更趨穩定。

此外，農委會還表示，除白肉雞外，國產優質土雞目前每週約可上市供應180萬隻，滿足國人對祭祀、燒烤與燉補需求，土雞批發價格清明後價格由每台斤56元降至52元，可供消費者參考選購。

綠查錶對此說法傻眼直呼，白肉雞漲破每台斤37元，農委會表示，消費者可以參考選購國產優質土雞，每台斤才52元。「有請牙醫&律師們出來洗地了...」，並作圖酸「白肉雞1斤37元吃不起，何不吃1斤52元的土雞？」網友表示「這政府已經失能無能到極致」、「晉惠帝一樣的昏庸：何不食肉糜的概念」、「現在台灣的高官吃米不知道米價，每個吃的肥汁汁的，土雞1斤180起跳⋯」、「不是缺雞肉，而是缺便宜的雞」。