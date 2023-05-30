台南市長黃偉哲於今（30）日下午召開5月治安會報中，嘉勉南警局近期偵破4件重大案件有功人員。（圖／警方提供）

台南市長黃偉哲於今（30）日下午召開5月治安會報中，嘉勉南警局近期偵破4件重大案件有功人員。（圖／警方提供）

台南市長黃偉哲於今（30）日下午召開5月治安會報中，特地公開表揚4月份成功阻詐有功206位人員，警民合作成功阻詐136件，攔阻詐騙款項逾6048萬元，受獎者由金融機構攔阻金額達百萬元之台新銀行、元大銀行、中國信託、台北富邦、華南銀行、國泰世華及超商攔阻金額前2件統一超商行（店）員為代表。

台南市成立「打詐台南隊2.0」，公私協力、局處合作，加強推動詐騙宣導工作，提出在地化、趣味化及生活化三化宣導策略來加強成效，積極加入在地特色，結合本市特有文化軟實力，有別於教條式宣導，利用各種趣味活動提高民眾參與度，打造沉浸式體驗的反詐生活圈，走入民眾生活，貼近民眾日常，讓反詐意識成為市民生活化的自然反應，提升自身反詐意識。

另外，市長也嘉勉南警局近期偵破4件重大案件有功人員：第四分局偵破槍擊毀損案，安平一家酒店傳出打架糾紛，雙方人馬相約到菸酒行談判並開槍砸店，員警立即趕赴現場，循線逮捕21人到案，並查獲涉案長槍、開山刀、球棒等證物，另第二分局偵辦毒品溯源，意外在李姓犯嫌租屋處發現一本突兀的「英文字典」，於字典內查獲2把改造手槍及12發子彈，即時遏止槍枝對治安產生的危害。少年隊偵辦販毒集團溯源至第六層藥頭，鎖定上游「魚丸販毒集團」，查獲江姓犯嫌等3人及毒品咖啡包413包、第三級毒品愷他命2,006公克。新營分局及刑警大隊偵破以竹聯幫仁堂弘仁會台南分會潘姓幹部為首的暴力詐騙集團，以高薪資假求職、高獲利假投資等方式詐騙受害人，威脅生命或拘禁凌虐，行徑毫無人性，員警順利救出被害人並追查犯嫌到案，保障民眾生命財產安全。

台南市警察局局長廖宗山呼籲，警方維護公權力不容挑釁，絕不容許黑道幫派在轄內有任何串聯公開活動及暴力違法行為，如有發現必全力偵辦。另呼籲提醒民眾投資一定有風險，務必循正當管道進行，勿輕信網路來路不明的投資管道，若宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，如有任何疑問，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110即時查證。