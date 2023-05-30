永和公寓暗藏春色！警方日前在網路上發現有「正港台灣少婦」張貼性交易廣告，妖豔長相搭配性感深V吸引多人關注，員警假裝客人前往消費並一舉查獲，才發現對方其實是名31歲泰國女子，她坦承每天接客12小時，才剛抵台3天生意不曾間斷，每次收費3千，她可拿2千。

31歲的泰國籍女子凱撒拉，是經由應召站成員轉介，持觀光護照入境台灣，實際上卻被帶往永和某公寓從事賣淫行為，應召站幫她張貼廣告，取名「佩佩」，一轉身就成了「正港台灣少婦」，號稱主動熱情超會配合，加上貼出1張「本人照」，妖豔長相搭配胸前性感深V，吸引許多老司機登門造訪。

警方發現有「正港台灣少婦」張貼性交易廣告，員警查獲後，才發現對方是31歲泰國女子，她坦承每天都接客12小時。（翻攝照片）

警方破解應召站的驗證，約定前往進行交易，當來人打開房門招呼時，照片與本人相符，經簡單詢問價碼及服務項目後，確認有性交易情事，隨即表明身分，查緝當下得知「佩佩」是泰國籍女子，她認為自己條件出眾想來台灣賺「快錢」，每天都接客12小時，抵台3天生意不曾間斷，每次性交易新台幣3000元，可與應召站分成2000元，但她並不知道應召站幕後主使者的真實身分。

警方4月26日執行網路巡邏在捷克論壇發現「佩佩」刊登性交易訊息，由5名員警前往查緝，查獲31歲泰國籍女子，涉嫌於網路媒介性交易，後續將依社會秩序維護法裁罰，後續擴大追查幕後負責人及有無應召站偵辦。