Youtuber阿滴(本名:都省瑞)以風趣幽默的英文教學影片發跡，後來轉往分享個人生活，至今累積274萬訂閱，且人氣還在持續攀升。近來他和Joeman飛往美國西雅圖拍片，在搭飛機時，阿滴趁著對方在睡覺，偷偷跑去跟一群空姐拍照，還在對方睡醒後炫耀此事，讓Joeman非常羨慕。

阿滴29日搭飛機時與空姐們合照，他站在最前方掌鏡，比出YA手勢，周圍的空姐們則露出開心、燦爛笑容，氣氛看起來相當不錯，然而阿滴並未叫醒同行的Joeman，事後PO文分享此事時，還以開玩笑的口吻說：「我真的很對不起Joeman，但你在做美夢的時候，我也正處在夢中～」，令錯過豔福的Joeman非常哀怨，在留言區留下5字：「羨慕……忌妒……恨……。」

貼文一出，吸引超過4.9萬人點讚，許多網友紛紛留言：「他真的會氣死」、「滴哥美夢成真」、「這真的太過分了」、「友誼的小船在此翻覆」、「哈哈兩個人的夢都很香」、「壞就壞在睡覺」、「所以說別太早睡，你永遠不知道朋友在背後做什麼」、「Joeman表示：說都說兄弟，爽都爽自己」、「阿滴不講武德」、「也太香了吧。」

事實上，阿滴之所以跟空姐碰面，主要是做了一集航空業英語開箱的影片，從登機前、機上至抵達目的地，與空姐等工作人員以全英語對話，有趣的是，阿滴以英語向空姐點完餐，跟所有空姐在飛機的最後面拍照留念，卻沒叫醒Joeman一起拍照，直到隔了半個鐘頭，見到對方睡醒，簡單向Joeman問候：「你休息得怎麼樣？」才說有豔遇這件事，讓Joeman羨慕地說：「挖靠」，眼神裡閃爍著光芒，且嘴巴久久合不起來。