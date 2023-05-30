熱火在去年東區決賽惡戰7場敗給塞爾提克，「士官長」吉米巴特勒（Jimmy Butler）在G7剩餘18秒時抓下防守籃板，但是射失了最後一擊而飲恨。巴特勒賽後說：「我們受夠了，明年我們會再回到相同的情況，而且我們將贏得勝利。」

這段宣言讓巴特勒成為預言家，果然今年仍是在東決和塞爾提克打到搶7，儘管熱火早早以3勝0負聽牌，但是為了要重演去年的戲碼，命運居然又讓塞爾提克追至3勝3負！熱火險些成為被逆轉翻盤的笑柄，結果他們以較大的差距取得G7勝利，巴特勒也實至名歸獲選東決MVP。

巴特勒2020年幫助熱火打進總冠軍賽，2勝4負不敵湖人。這次西區老大金塊在西決宰掉了湖人，巴特勒沒有取得復仇的機會，不過他先前與金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）有怨，今年兩人不僅要爭奪總冠軍，同時也要爭搶FMVP的榮譽。

熱火本季是第8種子身分進入季後賽，實際上以例行賽戰績（44勝38負）熱火是東區第7，但是經過附加賽的混戰之後，戰績第8名的老鷹趁機篡奪第7種子，熱火跌至第8席位，意外造就了膾炙人口的「老八傳奇」。