歌仔戲國寶楊麗花出席《世紀初戀 楊麗花》紀錄片開拍記者會，現場即興展現演技。（粘耿豪攝）

歌仔戲國寶楊麗花出席《世紀初戀 楊麗花》紀錄片開拍記者會。（粘耿豪攝）

陳亞蘭陪同歌仔戲國寶楊麗花出席《世紀初戀 楊麗花》紀錄片開拍記者會。（粘耿豪攝）

歌仔戲國寶楊麗花出席《世紀初戀 楊麗花》紀錄片開拍記者會，愛徒葉麗娜、陳亞蘭、紀麗如熱情擁抱她。（粘耿豪攝）

《世紀初戀 楊麗花》紀錄片製作團隊堅強。（粘耿豪攝）

公視、台視和國家影視聽中心30日以沉浸式展演正式宣告《世紀初戀 楊麗花》紀錄片開拍，歌仔戲國寶天王楊麗花踏著最鍾愛的牡丹花現身。明年將過80大壽的楊麗花表示，「希望紀錄片愈快完成愈好！因為正式宣布開拍後，就會很多觀眾開始期待、想看到成品，希望明年我80歲時能完成這支紀錄片」，讓她最在意的「忠孝節義」精神流傳下來。

對於被封「世紀初戀」，楊麗花靦腆地笑說：「真開心！怎麼會取這麼有意思的名字！初戀楊麗花，聽起來就覺得我似乎還很年輕！」至於她自己的初戀對象是誰？她想了一下，搬出媽媽當擋箭牌，因為她不僅從在媽媽肚子裡就感受媽媽演歌仔戲，從小更一直看著媽媽演小生、覺得媽媽就是她的初戀。

身為跨時代巨星，楊麗花在兩個性別角色中游走，多數觀眾熟悉的是歌仔戲中的「男神」楊麗花，不過她演起女生也嬌俏可愛，她笑說：「我拿手是小生，女生不太會演，有時戲中戲要男扮女裝，會變得有點娘娘腔，我也覺得演不自然，至於少女時代演女生，就是俗俗地演」。

楊麗花為出席記者會輾轉失眠多日，因而牙齦發炎，上台致詞特別播放愛徒陳亞蘭事前幫她錄的致詞稿，「我未出世、在媽媽的肚子裡就在舞台上了，到今年才8歲，因為人生70才開始」。她從歌仔戲台、廣播、電視、電影、國家劇院到小巨蛋，一步一腳印，最堅持的就是台灣最本土的文化「歌仔戲」；並提及2年多前，國家影視聽中心董事長藍祖蔚到她家喝茶聊天，提到要拍她的紀錄片，「他說我對台灣文化做出很多貢獻，所以才有那句『楊麗花就是歌仔戲、歌仔戲就是楊麗花』，我真不敢當，其實若無歌仔戲，就無楊麗花，我最開心的就是能為台灣這塊土地，貢獻我會的，也將老祖先『忠孝節義』的智慧傳承下去。」

楊麗花說，父親在世時，教她做人「不貪不取、才吃得長久」，所以她從來不曾爭取什麼，一生都是「順其自然」做她認為正確的事情。感謝大家看得起楊麗花，一直給她機會，到她這個年齡還沒將她忘記，尤其這次感謝3個單位一起製作這支紀錄片，找到最堅強的團隊，她很期待也很有信心，「歌仔戲是台灣人共同的記憶與驕傲，歌仔戲是我的生命，傳承歌仔戲也是我一生的願望，希望這支紀錄片，可以讓子孫更了解台灣最美的文化」。

楊麗花事後解釋，因牙齦痛怕致詞講不清楚，且自己容易感動，一激動就會哭，所以就「急轉彎」給大家驚喜，「我叫亞蘭錄音，結果我聽3次哭3次。她自己也不知道我要在這裡播放」。一旁的陳亞蘭笑說：「我不知道她要播啊，我只是念清楚給她聽，如果知道要播，我就會『美聲』了！」

被問數十年來最感動的一刻？楊麗花說：「就是現在，這一刻。我本來退休了，去年得獎，我本來還推掉不想再出來，覺得退休的人盡量不要出來露面，是大家鼓勵我。我年輕時確實很紅，大家都是吃飯配歌仔戲，現在時勢變遷，大環境變了，電視台變多、製作環境不一樣，不像以前歌仔戲可以一檔一檔接著演，我非常希望歌仔戲能再復興，讓忠孝節義精神傳下去」。

許多觀眾敲碗希望再看到她演出，楊麗花說，「也有可能，我也很想！古裝、舞台、電視，假如有好的劇本，不限主角或客串配角。推廣的人站在背後就好，所以我盡量在背後，要能留好的東西給下一代，我再去演」。

陳亞蘭還爆料楊阿姨平常會追劇，OTT平台的戲幾乎都會看，《魷魚遊戲》也看。楊麗花說，她看的戲很多，西洋片、各國影集什麼都看，「值得看的我都看，要學習啊，這樣才不會落伍，我們要求新求變。」接著透露身上這套閃亮的服飾也是為了記者會特別挑選，「我是愛國的人，我到夏姿去買的！」陳亞蘭說楊麗花非常看重每次公開現身，絕對不會讓大家失望，「光這身打扮，準備1個月！」

楊麗花表示自己要求高，所以很謹慎，務必要做好，尤其是要留下來的紀錄片，一定要有價值，不能隨便，「不要讓觀眾看紀錄片時覺得『這是什麼？』，我做的東西要有目共睹！」坦言為了出來跟大家見面，這段時間都失眠，平常有在運動，現在比較少打牌了，因為坐不久，就只是幾個好朋友玩一玩。

楊麗花接受主持黃子佼訪問時也透露，1989年製作、主演《紅樓夢》歌仔戲，收視率頻頻刷新紀錄，更紅遍全世界，當時榮獲英國女王伊莉莎白二世邀請演出，最後因檔期排不出來而無法成行，沒能去表演「台灣歌劇」，成為她這一生的遺憾，覺得很可惜。

《世紀初戀 楊麗花》將紀錄楊麗花近60年演藝人生的精華，由榮獲金馬獎最佳紀錄片獎的導演曾文珍，帶領金馬金鐘製作團隊製作，成員有攝影廖敬堯、燈光葉明廣、聲音杜篤之、音樂李欣芸等。預計於2025、2026年於電影院播映。