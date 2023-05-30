桃園市八德區員警日前接獲社會局居家服務人員通報，指稱八德區龍江路283巷有名62歲的袁姓獨居老人，因行動不便跌坐地上受傷無法起身，急需警方協助。

八德分局廣興派出所巡佐王龍乾、警員林金生於28日14時許，接獲社會局居家服務人員通報趕赴現場，發現大門深鎖無法進入，不過透過窗戶可見袁男倒臥客廳床下，且聽到屋內不斷傳來救命及哀嚎聲，情況十分危急。由於袁男無法起身開門，又沒有鑰匙能進入屋內，因此向周邊鄰居打探是否有袁男家中的鑰匙，這才發現袁男的確有寄放鑰匙給比較要好的鄰居。

由於適逢假日，持有鑰匙的鄰居外出而且鎖匠未營業，因此警方連忙聯絡救護車及消防隊前來破門，豈料袁男堅持不讓警消破壞鐵門，員警只好聯繫鎖匠店協助開鎖。鐵門開啟進入後，救護人員立即進行急救，經了解袁男有多項疾病，身體狀況非常差，有1名兒子在南部居住，平日鮮少與家人聯繫，目前獨居、無人照顧。

所幸袁男經救治後已無大礙，袁男及鄰居對警方積極熱心協助脫困救治深表感激，警方也同時通知公所社會課協助袁男。八德警分局提醒民眾，獨居或領有中低收入家庭，遇有困難可與公所聯繫，也可撥打110或當地派出所轉介公所社會課協助。