經典素粽「三杯杏鮑素粽系列」有原味、辣味可選，每包5顆售價680元。（祥和蔬食提供）

「祥和蔬食台式經典素粽」美味媲美葷粽，每包5顆售價680元。（祥和蔬食提供）

「祥和紫米蜜芋甜粽」口感綿密甜而不膩，每包2顆售價198元。（祥和蔬食提供）

養身湯品「四神湯」有良好的排濕氣效果，同時也滋補脾胃，適合春夏季節交替享用。（祥和蔬食提供）

天氣轉熱，端午節也即將到來，各大星級飯店與超商量販店通路，紛紛搶推端午粽預購優惠，素食界唯一連續5年榮獲台北米其林必比登推薦的「祥和蔬食」餐廳，也推出「粽合你薏」限量優惠組，內含特製鹹粽，有川味三杯粽和台式北部粽可選，還有蜜芋甜粽、人氣四神湯，若在官網預定，常溫商品滿1000元免運；低溫商品滿1500元免運，讓民眾省荷包過佳節。

2018年起連續5年蟬聯台北米其林必比登推薦的「祥和蔬食」，是米其林認證的美味蔬食，5月中公布的《綠．蔬食評鑑指南》，更摘下三星殊榮，這也是「祥和蔬食」第2次在「蔬食界米其林」摘下三星，好滋味讓品牌獲獎無數。

今年業者推出的端午粽首推經典素粽「三杯杏鮑素粽系列」，依循古法炒料，堅持純手工製作，選用特級杏鮑菇及清甜黃金板栗，搭配祥和獨道的三杯塔香風味，內餡豐富，掀開粽葉香氣四溢，令人吮指回味。該款粽子自推出以來始終保有好口碑，有原味、辣味可選擇，近年更分別經由媒體評比，榮獲台灣素粽亞軍、季軍的好成績，端午檔期常一袋難求；喜歡吃重口味的人，可試試三杯辣味素粽。

此外，今年業者加碼推出全新口味的台式經典素粽和紫米蜜芋甜粽2款新品，滿足大眾多元需求。其中「祥和蔬食台式經典素粽」依循台灣北部粽傳統工法製作，選用花東有機種植糯米與本土安心花生，純手工製作，用料實在，吃得到經典內餡蘿蔔乾、香菇、栗子、土豆，層層堆疊的豐富層次，美味媲美葷粽。

另一款「祥和紫米蜜芋甜粽」是主廚精選花東特產有機圓糯米及黑糯米，以黃金比例調和，米粒飽滿、米香濃郁，再搭配台中大甲的芋頭來製做內餡，芋香濃郁口感綿密，甜而不膩。

除了大啖應景美味素粽外，「祥和蔬食」也推出符合節氣的養身湯品「四神湯」，採用上等去芯蓮子，搭配芡實、茯苓等多種中藥材，再加入大量精選腰果，慢火熬煮6小時以上，滿滿一鍋醇厚濃郁的養生精華，是溫和潤口、養心安神的最佳湯品。業者透露：「對於春夏轉換的時節來說，四神湯有良好的排濕氣效果，同時也滋補脾胃，促進身體吸收蛋白質和脂肪；對女性來說，有益於臉部肌膚得到營養，變得有光澤。」