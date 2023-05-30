晶片大廠輝達（NVIDIA）聯合創辦人暨執行長黃仁勳近日訪台，掀起一陣旋風，黃仁勳今( 30 )日出席台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）的全球記者會、參觀廣達旗下雲達科技（QCT）的攤位，會後與媒體互動時，黃仁勳也秀出手臂上的NVIDIA商標紋身，還脫下招牌皮衣給女記者試穿，女記者開玩笑說是「一兆的重量」。

黃仁勳今日在南港展覽館與全球媒體、分析師座談，會後前往廣達攤位，與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令同台，還在現場展出的HPC-AI伺服器上簽名。

綜合現場媒體報導，黃仁勳結束參觀前，脫下身上的招牌皮衣給楊麒令穿上，並秀出手臂上的NVIDIA商標的刺青，他還打趣問楊麒令有沒有雲達Logo刺青，楊麒令笑笑指了自己Polo衫胸前的圖案說「在這裡」，下次換他秀刺青給黃仁勳看。

輝達（NVIDIA）聯合創辦人暨執行長黃仁勳先前也曾秀出手臂的「NVIDIA Logo刺青」。(NVIDIA官網)

不改親民氣場的黃仁勳也給現場的女記者試穿他的原味皮衣，還提醒記者皮衣很重，女記者穿上後笑回「這是一兆的重量」，大開黃仁勳身價超過新台幣1.04兆元，被稱「一兆男」的玩笑。

黃仁勳一直以「招牌皮衣」示人，甚至到天氣炎熱的台灣也不改穿搭，記者問他堅持這套穿搭的原因，黃仁勳親自解釋，是因為「不用去想要搭配什麼顏色，不用做太多的選擇」。

對於皮衣穿搭，記者也幫許多網友提問，問黃仁勳的皮衣裡面是不是有裝NVIDIA的散熱器，才能忍受台灣的酷熱天氣，黃仁勳則幽默回應，「因為我一直都很酷（Cool）！」