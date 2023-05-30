安心食品(MOS摩斯漢堡)今(30)日舉辦股東常會，進行董事改選，會後董事會推選東元集團會長黃茂雄擔任董事長，並評估未來發展及現行運作設置各類功能性委員會，藉重董事們所具備之能力來提供董事會做出最佳決策，以確保長期財務績效及企業永續經營。

安心食品2022年合併營收為新台幣57億元，淨利歸屬於母公司業主1.3億元，EPS更達4.02元，每股配發2.6元現金股利，以長期穩定的股利政策回饋股東。

截至2023年5月30日止，摩斯全台總店數達305家店，現著重店點體質調整，評估中南部拓店的機會，並朝多元店型發展，包含街邊店、學區等，近期於台北生技園區、南京寧安、明新科大、中興大學等設點；車道店為下半年發展重點，期以提供消費者更便利、舒適的環境及數位化服務體驗。

為提升對消費者服務的品質，安心食品積極推動數位轉型，運用智慧科技提升服務並發展智慧型店鋪，強化綠色轉型加強實踐ESG永續品牌形象，迎接未來市場挑戰。MOS Order App除增設整合桌邊點餐服務，更串聯電子支付系統Line Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通等並開通多家銀行信用卡支付及綁定服務，提供消費者多元的支付方式。

安心食品於屏東長治鄉的屏東農業生物科技園區，打造四層樓食品工廠與物流中心，樓板面積近30000平方公尺，預計於2024年正式營運，未來將全面提升食品製成及創新研發技術，擴大佈局促進地方經濟發展及就業機會，從產地到餐桌、食材到餐點全程嚴密控管，為消費者的食安把關，並連結產學合作技術培育人才。

安心食品已連續8年榮獲TCSA台灣企業永續獎「企業永續報告白金獎」、「台灣TOP50永續企業獎」及永續單項績效中的「透明誠信獎」、「社會共融獎」等四大殊榮，年度獲頒行政院環保署循環杯優良服務店家認證，全台20家門市可享用免費循環杯租用服務，鼓勵民眾共創減塑新生活，因應淨零碳排，推動綠色節能及減少剩食以利達成綠色轉型之目標。