2024總統大選情勢詭譎多變，近期民調似有拉抬民眾黨主席柯文哲的風向，也讓藍營為新北市長侯友宜戰況感到憂慮。媒體人韋安強調，當其他人還在紙上談兵，侯友宜則具體提出「依憲依法」處理兩岸事務。在維持現狀前提下真正為台灣人民避戰，尋求台海長遠和平，台灣人一定會做出正確的選擇。

「崩盤根本鬼扯！侯友宜是台灣水牛，不可能被擊垮？」韋安今(30日)在臉書發文指出，前立委沈富雄把侯友宜比喻為台灣水牛，雖然被國民黨徵召後，還有提名產生的風波未歇，但「台灣水牛」怎麼可能輕易被擊垮？侯友宜憑靠其「價值、行動力和大方向」，會勇敢和堅定不移地走下去！

韋安提到，高中畢業，侯有機會就讀國防醫學院，像他二哥一樣，成為收入多、社會地位高的醫生，但侯選擇當一個「保護好人、打擊壞人」的警察。他追求的價值，就是「為國、為民、為社會好好做事情」，幾十年來「初心」未變。

韋安指出，40多年來，侯有別人無法可以比較的行動力，當基層刑警抓捕全國重大要犯，擔任警界高職則全面改善台灣治安狀況。當警大校長，爭取到建校以來規模最大的「三大建設」。當新北市正副市長，解決新北公安、治安難題，3、50年遺留下來的泰山塭仔圳、五股垃圾山「城市毒瘤」，得以改造治理。

韋安強調，出戰2024，侯已為國家找到有遠見且可行的「大方向」。當其他人還在「紙上談兵」，侯友宜則具體提出，「依憲依法」，依據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務。在維持現狀前提下，為台灣人民避戰維護和平，尋求台海長遠的和平。同時，追求社會正義和公平，讓每個人尤其是年輕人，有公平的生存和發展機會。

韋安直言，侯友宜以「台灣水牛」精神，展現出自身的「價值、行動力和大方向」亮點和優勢。在未來7個月中，台灣人「觀其行，聽其言」，一定會在侯友宜和他的對手之間，做出最有利於國家安全，和自身利益的正確選擇。