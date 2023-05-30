2023年台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）今起在南港展覽館一連舉行4天，外貿協會董事長黃志芳丟出好消息，稱目前登錄預約買主已達3萬人，比原先預估2萬成長5成。且因疫情累積多年需求，看好今年展覽採買商機可以比去年翻倍漲。

今天總統蔡英文、經濟部次長陳正祺、歐盟成長總署副總署長Maive Rute、台北市電腦公會理事長彭双浪等都親臨，為COMPUTEX揭開序幕。

作為疫後首次全面實體回歸，蔡英文表示，台灣的高科技實力全球有目共賭，像是晶圓代工、印刷電路板、衛星定位等技術的產值更是世界第一。相信透過今年的展覽，台灣能持續深化國際鏈結，在全球供應鏈更具影響力。

這次有來自歐盟成長總署、歐洲復興開發銀行率團參觀，以及印度孟買資訊公會、越南胡志明市電腦公會等產業公協會代表籌組買主團。黃志芳說，一早就看到許多專業人士買主排隊等著入場，超過3萬名買主登錄要進入，國外部份超過1.5萬人，這比原先預估2萬人多。

「商機絕對成長很多！」黃志芳指，主要是疫情累積多年需求，這次想一次採購買足。以國外買主現在踴躍程度來看，他估計此次展覽商機比去年呈倍數成長。因為解封後國外買主都迫不及待參加，他還聯絡外交部幫忙國外重要買主簽證搞定，到昨晚終於順利趕到台北。

對於現在最夯的AI(人工智慧)風潮，黃志芳肯定的說，人工智慧時代，對台灣絕對是一個好的機會。就像是IOT(物聯網)趨勢，光公有雲是不夠的，一定會想建立自己私有雲。同樣的，人工智慧時代，不能只倚靠現有ChatGPT開放平台，以後一定百花齊放，大家都希望有自己AI運用平台。如此就需要高階晶片、資通訊基礎等設施，這些，都是台灣強項。

今年COMPUTEX聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等六大主題，共計1000家國內外科技大廠展出，包含Acer、威剛、華擎、華碩、明基、台達、ESSENCORE、技嘉等大廠。