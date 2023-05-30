臺東縣巴喜告原住民關懷協會也有可愛的盒子，內裝生理用品供需要的朋友安心取用及性平主題繪本可運用。（公路總局提供）

來義鄉來義國小為幸福巴士響應月經平權的模範學校，除了提供生理用品，也將月經平權知識帶入課堂中。（公路總局提供）

公路總局的幸福巴士是以偏鄉地區為服務對象的交通運輸方式，不僅成為偏鄉居民的重要出行工具，更是實踐性別平等和偏鄉關懷的倡導者。高雄區監理所從111年底至112年初，分別在屏東縣春日鄉及臺東縣政府分區舉辦「幸福巴士性平意識培力課程」，加強幸福巴士從業人員對性平議題的認識。今年2月，又在滿州鄉推動「性平幸福悅閱育識」性平主題閱讀計畫，幸福巴士成為性平行動圖書館，並在來義鄉發起了「捍衛月經平權，我挺妳」的響應月經平權活動，使來義鄉幸福巴士成為全國第一部提供生理用品的公共運輸工具，這全國首創幸福三部曲引起了社會的廣泛迴響，展現幸福巴士不僅僅是運輸工具，更是偏鄉性平實踐者的身份。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，為號召社會各界關注性別平等議題，從一開始由高雄區監理所主管自掏腰包募款購置性平繪本及生理用品，接著瑪雅人文教育創意中心王麗玲執行長協助引介來自各方的資源，提供給該所再挹注到偏遠地區的幸福巴士鄉鎮，啟動社會正向循環。至今，已獲得多方的支持和贊助，感謝教育部贈送《王子脫魯記》月經教育繪本及社團法人白絲帶關懷協會、喜來登環保科技公司、六忠音樂班高先生等人合計贈送116本性平繪本，以及瑪雅人文教育創意中心王瑜憶秘書發起的募集生理用品活動，共捐贈約6000片衛生棉。

李瑞銘指出，幸福巴士在運輸的同時，也是傳遞幸福的載體！這些捐贈資源將隨著幸福巴士傳遞，近日已分送至屏東縣來義鄉、春日鄉和台東縣巴喜告原住民關懷協會等幸福巴士營運單位。為了讓這些計畫的初衷廣為人知，特別於這些地方辦理捐贈儀式及計畫說明會，與幸福巴士從業人員分享了性別平等和偏鄉關懷計畫的初衷，還廣泛涉及到國小校長、主任、老師、圖資館管理員、原住民族家庭服務中心社工員、原鄉部落家暴庇護中心社工員、生輔員等參與者，將性別平等的觀念和教育在各地萌芽、深耕並拓展。

營運幸福巴士的臺東縣巴喜告原住民關懷協會凱方牧師說，性別平等代表著關懷與尊重，正如幸福巴士的核心服務理念一樣。幸福巴士為偏鄉不利處境的民眾提供服務並已融入生活中，高雄區監理所將性平的觀念和教育帶到偏鄉地區，讓幸福巴士的重要性不僅實現在運輸功能上，更體現在其所代表的核心價值和使命上，為偏遠地區民眾帶來性別平等和偏鄉關懷的行動。協會幸福巴士服務觸及原住民族家庭服務中心、原鄉部落家暴庇護中心及課輔班等，影響廣泛，將善用這些資源在部落散播良善種子。

屏東縣來義鄉鄉長莊景星則表示，自2月份公所與高雄區監理所合作「捍衛月經平權，我挺妳」響應月經平權活動後，在幸福巴士上、公所服務台及來義國小均有提供生理用品，來義國小並將月經平權教育融入課程中，孩子對於「月經」是什麼已有正確認識，公所後續也將推廣至鄉內各級學校，現再獲得「性平幸福悅閱育識」計畫的幸福悅讀箱，來義鄉的孩子們有福了！

屏東縣春日鄉幸福巴士名氣響亮，每部接送長者就醫的幸福巴士均有母語通譯人員隨車服務及陪伴看診，更做為醫生與長者間的溝通橋樑，為性別平等的典範。春日鄉公所秘書蔡英勇說，本次高雄區監理所捐贈予公所之「幸福悅讀箱」將納入圖書資訊館館藏書籍，近期並將規劃性平主題書展，鼓勵學校、鄉民借閱，另公所也響應月經平權，即日起在公所服務台及圖書資訊館服務台均提供生理用品，教育部8月起才於各級學校提供生理用品，鄉內春日、力里及古華國小將率先於校內提供，未來也將於幸福巴士上置有生理用品供有需要的民眾取用。

李瑞銘強調「一本書、一片棉不嫌少！」，呼籲更多企業秉持社會企業責任響應贊助資源，以利持續拓展至更多偏鄉地區，未來該所將運用幸福巴士繼續與更多企業、學校和社區跨機關合作，推動性別平等教育，推廣偏鄉關懷，並通過各種形式的資源捐贈和活動，為偏遠地區的居民帶來更多福祉，以進一步推動性別平等的價值觀念在社會中普及和落實。