劉敬前進好萊塢赴美拍攝《西遊ABC》。（TVBS提供）

劉敬前進好萊塢赴美拍攝《西遊ABC》。（TVBS提供）

劉敬前進好萊塢赴美拍攝《西遊ABC》。（TVBS提供）

21歲演員劉敬近年以《華燈初上》嶄露頭角，也參與Disney＋影集《西遊ABC》演出，該劇由《尚氣》導演德斯汀丹尼爾克雷頓執導，集結奧斯卡影后楊紫瓊、奧斯卡男配角關繼威、男神吳彥祖、金馬影后楊雁雁等重量級卡司，劉敬飾演吳彥祖兒子，去年飛往美國拍攝4個月，30日受訪時直言這是一段「奇幻旅程」。

楊紫瓊劇中飾演觀音娘娘，對劉敬相當愛護與支持，還讓劉敬住她家。劉敬表示，與楊紫瓊對戲當下，會感受到從她內心散發出來的溫暖。他拍攝時有兩次被計程車放鴿子，眼看拍攝時間就要到了，他相當緊張，「紫瓊姐知道後，幫忙協請劇組派車來接送，我真的非常感動。」戲殺青後，楊紫瓊主動詢問聯繫方式，但在他轉身拿手機後，楊紫瓊就去忙碌了，因此錯失機會，不過他笑說有留吳彥祖的聯繫方式。

他與劇中爸爸吳彥祖相處就像朋友般自在，且因同為NBA金州勇士隊球迷，拍戲一遇到球賽，父子倆就會一起看球、一起喝采。因飾演孫悟空兒子，需在人類和猴子裝扮間切換，他說，變裝成猴子要耗上3個小時以上，再次卸妝變回人類也要1小時，「這算是拍戲中唯一覺得比較辛苦的地方，但在美國拍攝每一天都非常興奮，期待去片場。」

回憶試鏡過程，共經歷3關耗時1個月才確定，他原沒有預期會收到美方第二階段試鏡通知，後來得知要與導演視訊見面，格外興奮，身為漫威迷，對所有漫威電影如數家珍的他，看到導演出現在畫面上並且叫他名字時，劉敬笑說：「這應該是這段奇幻旅程不可思議的開頭吧！」

劉敬也分享自己在正式拍攝前有參與三個禮拜的武打訓練，包括訓練體力、練習棍法與基本的武打動作，面對操練劉敬多次累趴在地上，開玩笑說：「我可以走文青掛，談情說愛、談談戀愛就好嗎？」事後劉敬還是對武打動作戲充滿興趣，躍躍欲試。

《西遊ABC》在上週於Disney＋開播，問及身邊的人有什麼反應，劉敬說一開播就約朋友追劇，大家一口氣把八集都看完，喊話期待第二季趕快來，對於後續的發展都十分期待。