45歲女星洪小鈴拍攝廣告、MV出道，轉戰影視圈後在 《放羊的星星》、《女人30情定水舞間》、《傾世皇妃》中都有亮眼表現，近年她將事業重心移回台灣，時常在社群平台分享私下一面，前陣子還跑去參加大甲媽祖遶境，近日她曬出運動開玩笑說：「變巨乳女神」。

洪小鈴近日在facebook發文幽默寫下：「今天外面下大雨，我在健身房下小雨練完變巨乳女神」，她接著改口「呵呵⋯沒有變巨乳啦，怎麼可能，變筋肉人啦」，照片中洪小鈴綁著兩顆低丸子頭，素顏狀態看起來滿滿活力，雖然流了很多汗，但她開心展示手臂肌肉，看起來平時花費不少苦心健身，貼文一出許多網友留言：「那⋯變成大力水手好吧」、「小鈴的身材讓人讚賞」、「有自信就是女神」、「真的感覺越來越壯」、「運動的女人最有魅力了」。

前陣子洪小鈴參加大甲媽祖遶境，她背著背包加入其他信徒的行列，頂著樸素打扮在廟前拍照留念，她一度走到襪子都破了，對此她驕傲直呼「我是媽祖的小小粉絲吶～」，不過她在遶境期間沒有睡覺，一直跟著走，透露回到家後整整睡了兩天，完全不想動也動不了，就待在床上，也感嘆「躺在床上有感而發地覺得自己真的老了！這以前都是熬通宵隔天再上工也不見疲憊阿？」

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！