Marz23推出〈知道你過得不太好我就放心了〉MV。（華納音樂提供）

Marz23新歌邀來好友Teezy共同創作並合唱。（華納音樂提供）

Marz23推出〈知道你過得不太好我就放心了〉MV。（華納音樂提供）

Marz23新歌〈知道你過得不太好我就放心了〉，邀請好友Teezy共同創作並合唱，將幸災樂禍的邪惡心態用詼諧口吻詮釋，歌詞戳中所有不願親手報復的受害者，知道對方過得不好，就是最好的結果。MV充滿詭異氛圍，兩人除了挑戰「怪奇關節舞」，導演更準備擬真的Marz23四肢的蛋糕，讓Teezy用刀「切開」Marz23的手、腳，以意象象徵復仇。

MV導演讓Marz23與Teezy一起跳「怪奇關節舞」，Marz23笑說：「這是我們此生第一次在MV跳舞！」Tezzy也表示：「以前高中自己跳自己人看，沒想到現在這東西要搬上檯面，是要給大家看的！」此次舞蹈兩人只學了一個多小時，甚至抽不出練舞時間就直接上陣，同樣老家都在雲林的他們，也打趣說道：「我們在此宣布『雲林勁舞團』即刻出道！」並邀請歌迷上傳自己的「怪奇關節舞」並＃雲林勁舞團！

導演也訂做了擬真的Marz23四肢蛋糕，營造一幕當Marz23躺在餐桌上時，身旁的四肢一一遭到肢解分食，以洩對於仇人的怨恨！蛋糕上甚至將Marz23的刺青、指甲油精準複製，讓Marz23本人看到都忍不住說：「這個刺青太逼真了，他們剛剛在旁邊切的時候，我還真覺得手臂有點痛痛的。」

而本週末(6／3) Marz23也迎來《不遠處World Tour》新加坡站，相當期待見到海外「23部隊」的他也興奮表示經過香港站的暖身並感受到歌迷的熱情後，整個人狀態越來越好，一樣準備了不少驚喜給大家。