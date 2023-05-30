台中一名人夫去年11月抓到小王只穿內褲，坐在自家床上，妻子還馬上跳出來辯稱小王是舊友，也是榮民，配眼鏡有優惠，2人才相約一起去，人夫不信提告求償百萬；小王則說人妻長期受丈夫漠視，曾想過出家，才會找上他討論，並非出軌；法官發現2人私下互稱「小老婆」、「老公」，判需賠20萬。

判決書中丈夫主張與妻結婚20年，去年11月23日返家時，發現有名男子穿內衣褲坐在臥房床上，妻子解釋是友人，還說男子有榮民身分，配眼鏡有優惠，她才邀對方一同前往，但丈夫看行車紀錄器，發現妻子與男子互稱「小老婆」、「老公」，陳述雙方過往性愛經驗，車上調情接吻，還在對話中對丈夫百般嘲諷。

丈夫控訴妻子帶人至工作地點及夫妻的住處過夜，為此求償100萬；妻子說車輛是她所擁有，丈夫私下窺聞對話紀錄，是妨害他人秘密，還稱丈夫沒有給生活費，不斷脅迫她離婚、放棄所有權益，她無力負擔賠償金；被告男子則說，女方長期受丈夫漠視，曾想過出家才與他討論，他已70幾歲可以給對方建議。

法官認為被告2人都是有配偶之人，理應避免共處一室，且當時男子只穿著內褲、深夜在女方臥室中獨處，還互稱「小老婆」、「老公」，還有互傾愛意、討論性事等調情，顯然已逾越一般男女正常交往。最終判2人得賠20萬元，全案仍可上訴。