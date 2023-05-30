光電利益盤根錯節、弊端傳聞不斷，台南地檢署今天指揮調查局台南市調查處全台同步搜索力暘能源公司多處據點，還約談力暘能源總裁、前行政院顧問古盛煇及前民進黨中執委郭再欽等多人到案，正漏夜偵訊中。

前台南市政府經發局長陳凱凌涉嫌利用職務向廠商索賄，台南地檢署先前查出他曾多次接受廠商花酒及性招待，金額高達200多萬元，並以購屋名義向銀行詐貸，全案偵結依違反《貪汙治罪條例》、詐欺等罪提起公訴後，檢方又查出他另涉向光電業者索賄，今天同步搜索力暘能源台南、台中、新北、新竹等地的辦公處所，並約談相關人員到案。

據了解，成立於2016年的力暘能源，從太陽能光電場土地開發到最後的巡檢維運經驗，提供投資、開發、施工、維運、儲能、售電等完整的「一站式」電業整合服務。該公司除獨力規畫興建屏東佳冬大型地面型太陽能光電場，2021年12月完工，年發電量1.2億度外，還與中租控股旗下中租能源合作，斥資200億元在台南七股興建「五天296MW太陽能光電場」，包含天英、天心、天柱、天任、天芮等5個案場，開發面積近300公頃，年發電量高達4.2億度，預計2023年中完工，為目前台南地區最大的地面型光電場。