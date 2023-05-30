在ChatGPT風潮下，生成式AI逐步成為科技創新的重要相關應用。國科會「臺灣科技新創基地」（TTA）於今（30）日InnoVEX新創展會舉辦TTA國際論壇（TTA Global Forum），邀請加拿大AI新創獨角獸Tenstorrent總經理兼VP Julie Mathis首次來台進行演講，並邀請Guitar Hero創辦人黃中凱、WOD.co CEO兼共同創辦人徐旭明、Race Capital創辦合夥人陳信生等三位TTA創業家投資人及NVIDIA研究中心協理劉洺堉出席與談，共同探討生成式AI對不同產業的衝擊及AI新創企業的契機。

國科會主任秘書林廣宏表示，在生成式AI技術的帶動之下，未來可能產生大量透過AI技術的應用，為社會及生活創造正面影響力，以實現「AI for Better Life」的科技發展之目的。因此，透過半導體產業的國際競爭力、創新AI技術與軟體研發人才的整合，打造臺灣成為全球科技創新研發中心與全球產業接軌，將會是臺灣努力的目標！

這一波人工智慧熱浪，即將快速深入全人類的生活。國科會於今（112）年3月正式宣布成立「台灣人工智慧卓越中心」（AICoE），整合軟硬體研發與產業資源，攜手產官學研，並推動跨國合作，發展符合國際趨勢的AI治理規範。未來也將以臺灣AICoE作為國際合作平台，強化AI核心科技，鏈結頂尖國際機構及學者，落實以人為本的AI根基，並與價值觀相近國家建立可信賴AI夥伴關係，打造臺灣成為國際級AI研發聚落。

Tenstorrent總經理Julie Mathis為首次應邀來臺參加TTA國際論壇，Tenstorrent擁有構建世界級AI、機器學習軟體和晶片開發技術，其AI處理器運算架構可隨運算模型改變而擴展，並且能依照需求動態移除非必要的運算條件執行，藉此讓運算效率提升。

同時，今年TTA新創館以「Pre-Unicorn」為主題，邀集26個深具潛力的科技新創團隊共同進駐，從精準健康、食品科技、AI與資安等面向，展現臺灣新創豐富多樣性與潛力。以食品科技新創的活優科技（Lypid）為例，在淨零減碳全球趨勢下，憑藉獨家技術與研發量能，打造永續飲食新型態，除臺灣及美國的餐飲市場外，也積極擴展韓國及東南亞市場。其於現場展示全球首款原塊植物五花肉，今年初在美國CES展首度亮相，即獲國際指標性媒體「Green Queen」評為未來三大食品之一，發展前景備受期待。未來國科會TTA協助科技新創鏈結海內外資源，創造臺灣新創與國際產業合作之契機，逐步健全我國科技新創生態系。