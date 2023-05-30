女星米可白昔從兒童台出道，後轉戰主持及戲劇圈，成績不俗，擁有不少粉絲支持。平時用心經營社群的她，近期與母親飛往歐洲旅遊，而她也多次在社群上曬出各式生活美照讓粉絲們大飽眼福，近日再度更新一則熱舞短片，大秀火辣身材的舉動讓粉絲狂讚。

米可白近期飛往歐洲旅遊度假，不只頻頻在社群上曬出旅遊的點點滴滴，更透露自己收到多則「搭訕」私訊，希望邀請她一同共進下午茶。而她也維持過往風格，穿上螢光色的短馬甲，外搭白色上衣以及下身的淺藍牛仔褲，在鏡頭前嗨跳熱舞，而胸前的深U曲線以及她的傲人身材，更成為觀眾們目光的焦點。

誰料，在歐洲度假放鬆的她，卻也有酸民留言「真有錢還出國」、「有錢真好」等字句。對此，米可白也不忍了親上火線回應，在社群上發文寫下：「我努力工作賺錢，帶家人出國走走有什麼問題嗎？」並透露自己：「曾為了拍戲整整48小時沒睡覺，連續好幾天每天只睡2至3小時，工作太勞累中了流感併發肺炎整整休養2週。」她對酸民們直言：「有時間羨慕，不如多些努力讓自己擁有這樣的生活。」

貼文PO出後，吸引不少粉絲前來留言支持，「在意自己在意的，在乎自己在乎的就好；有些人就是見不得別人好」、「不值得生氣，酸民很多！可能很窮吧！出不了國就只能酸了」、「把錢花在自己覺得值得的事物上有什麼不對，為什麼不花時間想想自己怎麼提升生活品質，一直滑別人的生活酸言酸語，能改變什麼。」