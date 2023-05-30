時裝品牌APUJAN於今年迎來品牌創立十週年，並在此時首度於NOKE 忠泰樂生活開設首間台灣直營店，並邀請女星劉品言擔任一日店長，於30日的記者會當天他以針織縷空裙亮相，並透露自己在定裝過程中發顯品牌有許多單品都很對自己的胃口，並大讚今日所穿的縷空洋裝很優雅又可以自在呼吸，「身上這套露出來的位置比較好駕馭，推薦給大家，我推薦的單品都很實際。」另外他也嘗試了品牌標誌性的改良式旗袍，「那套活動空間就有限了，還好在吃中餐前就拍掉了。」

設計師詹朴創立同名服裝品牌APUJAN十週年。（APUJAN提供）

旅英設計師詹朴自2013年於倫敦時裝周期間發表品牌首系列，一畢業就創立品牌當老闆，從初創業不知如何定價，到與各個品牌樂天桃猿、長榮、雲門舞集、郭元益等合作，並於今年挺進品牌十週年，並回到家鄉開設直營店詹朴表示「從在倫敦創立一路延續到現在終於有自己的店，能夠見到自己家鄉的人，這是一段很長的旅程。」被問道為何首間直營店會選址於此時，他則透露表示NOKE 忠泰樂生活具有生活、藝術的多面向品牌，與APUJAN在經常與各界跨界聯名的品牌調性相符。

APUJAN台灣直營門市選址於NOKE 忠泰樂生活一樓。（APUJAN提供）

此次直營門市的店裝言喻品牌奇幻風格，由空間設計師黃仁杰與曹瀚元打造，於天花板上運用可透光的防焰布幔交疊營造山水洞穴般的景象，相較於純白色調的硬體店裝，在展示著部分則以藍色為主體，運用採用 3D 列印形式與透明 PTEG 材質呈現光影交織的視覺效果，為增加門市更靈活的空間運用，品牌於天花板上可用於展示、照明、帷幕的多功能導軌，具備活動策展與跨界合作的更多可能。

APUJAN緹花針織背心。（APUJAN提供）

店內囊括品牌創立十年間的各個系列如2023 春夏系列《奇幻旅館》、2022 秋冬系列《故事奪還者》、2022 春夏系列《迷宮喧囂》以及跨界合作成果，展出超過百款服飾，並為慶祝品牌十週年紀念服飾與樂天棒球隊聯名 T-shirt，持續展現時裝的不同面貌；限定商品則包括時裝主題周邊系列商品與咖啡掛耳包等。

APUJAN 10周年紀念T。（APUJAN提供）

另，為回饋品牌粉絲於記者會上品牌準備三件十週年T恤由劉品言親簽，T恤最終將在品牌社群進行抽獎，除可至APUJAN直營門市外，也可留意品牌官方社群帳號。