印度首艘自製航空母艦「維克蘭特號」(INS Vikrant)，終於完成第一次的戰機夜間降落。一架MiG-29K戰機在5月24 日晚上，成功鉤住維克蘭特號的攔阻索，成功降落。印度海軍官員表示，此一成就標誌著這艘自製航空母艦，及其艦上飛行中隊可在年底前正式成軍，邁出了重要一步。

空軍識別(Air Recognition)報導，維克蘭特號從去年9月服役，目前正在阿拉伯海航行。它是印度高度自製的航空母艦，象徵著印度自主國防工業的綜合能力。海軍發言人馬德瓦爾(Vivek Madhwal)讚揚航艦甲板人員和海軍飛行員，他們共同完成了相當具有挑戰性的夜間著陸試驗。

今年2月， MiG-29K與印度自製的光輝戰機 (Tejas)海軍型，完成了白天的航艦起降測試。現在必須累積更多經驗，以盡快達到戰備狀態。

這次參與夜間降落的MiG-29K 戰鬥機，是目前印度航艦唯一已服役的戰機，預計會有12架 MiG-29K 部署在維克蘭特上。

但是，印度海軍對MiG-29的性能不甚滿意，一直期望尋找新的戰機來取代。目前印度提出「本土雙引擎甲板戰鬥機」 (TEDBF)研發計畫，官員們估計，第一架 TEDBF 原型機可以在 2026 年進行首飛，並在 2031 年投入生產。

Maiden Night Landing of MiG-29K on INS Vikrant

另外，印度也有外購海軍戰機，報導稱，印度選擇的是法國飆風M 戰鬥機(Rafale M)，而不是美國 F/A-18E 超級大黃蜂。 飆風M將購買26架，部署在維克蘭特號。

維克蘭特號總排水量45000 噸，全長262公尺、從龍骨到桅杆的高度61公尺，飛行甲板面積為1.25萬平方公尺，相當於 10 個奧運規格游泳池，最大航速28 節，2,300 個艙室，可搭載 1,600 名船員，總工程耗資2千億盧比。