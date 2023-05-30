中共中央總書記習近平30日下午主持召開20屆中央國家安全委員會第一次會議，他在會上發表重要講話強調，要深刻認識國家安全面臨的複雜嚴峻形勢，正確把握重大國家安全問題，加快推進國家安全體系和能力現代化，以新安全格局保障新發展格局，努力開創國家安全工作新局面。

新華社報導，會議指出，中央國家安全委員會堅持發揚鬥爭精神，堅持並不斷發展總體國家安全觀，推動國家安全領導體制和法治體系、戰略體系、政策體系不斷完善，實現國家安全工作協調機制有效運轉、地方黨委國家安全系統全國基本覆蓋，堅決捍衛了國家主權、安全、發展利益，國家安全得到全面加強。

會議強調，當前我們所面臨的國家安全問題的複雜程度、艱鉅程度明顯加大。國家安全戰線要樹立戰略自信、堅定必勝信心，充分看到自身優勢和有利條件。要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。要加快推進國家安全體系和能力現代化，突出實戰實用鮮明導向，更加注重協同高效、法治思維、科技賦能、基層基礎，推動各方面建設有機銜接、聯動集成。

會議指出，要以新安全格局保障新發展格局，主動塑造於我有利的外部安全環境，更好維護開放安全，推動發展和安全深度融合。要推進維護和塑造國家安全手段方式變革，創新理論引領，完善力量布局，推進科技賦能。要完善應對國家安全風險綜合體，即時監測、及時預警，打好組合拳。

會議強調，國家安全工作要切實做好維護政治安全、提升網路數據人工智慧安全治理水準、加快建設國家安全風險監測預警體系、推進國家安全法治建設、加強國家安全教育等方面工作。

會議審議通過了《加快建設國家安全風險監測預警體系的意見》、《關於全面加強國家安全教育的意見》等文件。

中共中央政治局常委、中央國家安全委員會副主席李強、趙樂際、蔡奇，及中央國家安全委員會常務委員、委員出席會議，中央和國家機關有關部門負責人列席會議。