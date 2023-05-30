中市莊男帶愛犬「庫羅」外出遛狗，遇到鄰居楊男也帶愛犬「饅頭」出門散步，豈料，兩狗相遇竟狂吠互咬，混亂中撞倒楊，導致楊腳部挫傷，楊女兒的男友高男見狀，怒持木棍痛打「庫羅」，莊見愛犬被打，回家拿棍棒打高報仇，3人2狗又咬又打，大混戰後，3人1狗掛彩互告。

法官依傷害、毀損及公然侮辱等罪判莊拘役30日至徒刑2月不等，罰金8000元；依傷害及毀損罪判高拘役50日，可上訴。

莊去年7月17日晚間10時許要帶「庫羅」外出散步，楊也帶「饅頭」出門，兩狗在門口相遇竟狂吠互咬，衝突激烈撞倒、咬傷楊，楊的左小腿及左腳受擦挫傷。

高在楊家聽到人狗聲鼎沸、出門探看，見兩狗互吠爭鋒相對，莊已用繩索牽制好「庫羅」，但高仍持木棍衝出毆打「庫羅」頭部，導致牠右側額頭受挫傷。

莊見不滿愛犬遭攻擊，也從家裡拿出棍棒，朝高頭部打，並打落他手中木棒，兩人發生推擠、拉扯扭打長達1、2分鐘才分開，莊右肩、右大拇指拉扭傷、右臉及雙膝擦傷；高則頸部、雙手、右肩及左腳等處擦傷、瘀青。

經人報案，員警到場處理，莊不滿楊對警所陳述的事發經過內容，出口辱罵楊，楊當場向員警表示，要控告公然侮辱，警以現行犯逮捕莊。