「蘇打綠」30日在兩廳院藝文廣場舉辦戶外演唱會，吸引大批粉絲到場支持。（羅永銘攝）

「蘇打綠」近年歷經官司風波，先前宣布成功拿回原團名商標權，特地選在「蘇打綠日」5月30日於兩廳院藝文廣場舉辦「Round 2」一日限定戶外演唱會，開放歌迷免費入場。今日一唱完〈十年一刻〉後，他們驚喜宣布，將在明年舉辦出道20周年巡迴演唱會。

青峰也幽默向粉絲喊話，「這次免費入場的朋友，下次該付錢了吧」，並透露，出道10多年來，他曾跟身邊親朋好友哭窮，「親友都覺得我們很『假仙』，後來他們發現他們錯了」，呼籲說：「希望明年大家多幫我們買一些門票！」馨儀則笑說，「十年一刻，走到20年變成二十年一刻或是10年兩刻」，預告，明年新巡演正在構思中，「我們就先來把大家集合來告訴你們。」

蘇打綠時隔6年重回同場地開唱，別具意義，他們在2017年的第一天和NSO在國家音樂廳演出，這也是蘇打綠休團前的最後一場演出，如今再度於老地方開唱，更復刻當年的歌單、舞台等細節，相當用心。

今日的戶外演唱會，雖然在周間舉辦，還正巧碰上颱風「瑪娃」影響，現場吹起陣陣強風，仍湧入3萬名粉絲到場支持，主辦也有準備雨衣發送給粉絲，青峰開唱前很擔心天氣狀況，直言，這幾天一開手機就看到新聞推播美國天后泰勒絲淋雨開唱，直喊：「不要鬧！這是什麼Sign（徵兆）嗎？希望不要下雨，我想這是大家的念力。」過去自封晴天娃娃的青峰，也打趣：「還好今天是放晴的夜晚，如果下雨也怕我會下不了台，差點要砸招牌。」