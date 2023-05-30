FERRAGAMO宣佈韓國大勢男團NCT成員Jeno Lee（李帝努）成為品牌首位男性全球品牌大使，今年二月時他便曾受品牌邀請至米蘭觀賞2023秋冬系列大秀，根據大數據平台Sprinklr收集米蘭時裝週期間各大社群平台數據發現，Jeno為米蘭時裝週期間流量前三名的明星，以此可見他的高人氣，也能理解FERRAGAMO欲加深與他的合作深度。

NCT 成員Jeno Lee於今年二月前往米蘭觀賞FERRAGAMO 2023秋度系列大秀。（FERRAGAMO提供）

SM娛樂旗下男團NCT共有20位成員，其中以小分隊「NCT Dream」一員活動的Jeno Lee被視為團隊「門面擔當」，也就是組合的形象代言人擁有大批粉絲支持，例如在今年二月Jeno現身米蘭時裝週時，當時他以一席略帶運動、學院風的灰色正裝亮相於品牌2023 秋冬大秀時，不論是秀場內外都受到粉絲夾道歡迎，尤其是在秀場外也可見到粉絲手拿應援牌支持，連在秀場外等候的外電攝影們都忍不住多拍幾張粉絲應援照片，除現場支持外，無法到場支持的粉絲則為他貢獻不少流量，經過外的數據分析平台統計他是於米蘭時裝周期間的流量前三名，而這樣的流量自然也成為近期想與年輕世代接軌的FERRAGAMO歡心。

NCT 成員Jeno Lee前往米蘭參加FERRAGAMO 2023秋度系列大秀的出發照。（FERRAGAMO提供）

品牌創意總監透過品牌發表聲明表示：「Jeno Lee 擁有迷人的個人特色，他透過音樂、風格與形象來與國際觀眾接軌的能力更是不同凡響，我們對創意有著一樣的熱情，很幸運他能加入FERRAGAMO。」而在新公布的形象照中，Jeno以紅色格紋背心搭配以品牌經典「Gancini」元素為靈感打造的黑色皮革斜背包，俐落的服裝風格將身材優勢凸顯出來，讓人眼睛為之一亮，而Jeno也藉此時發表聲明表示：「很榮幸能成為FERRAGAMO的全球品牌大使，這品牌擁有令人不可思議的傳奇歷史、經典工藝和時尚風格。我很開心能與FERRAGAMO一同創造加乘的效果，並迫不及待要與你們分享接下來的合作！請拭目以待！」