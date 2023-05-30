由於中颱瑪娃外圍環流影響，明（31）日北部、東半部地區都容易出現間歇性陣雨，其中宜蘭及北部山區降雨較為持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部午後有局部短暫雷陣雨。氣象局表示，瑪娃目前位於鵝鑾鼻東南東方海面，向北北東轉北移動，暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大。

氣象局分析降雨分布。（氣象局提供）

氣象局指出，明天北部、東半部地區都容易出現間歇性陣雨，其中宜蘭及北部山區降雨較為持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部地區雲量稍增，午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，北部及宜花高溫稍下降，約28到31度，其他地區高溫仍可以來到32到34度，台南、高雄及金門局部地區有36度左右高溫發生的機率。

目前氣象局已發布海上颱風警報、陸上強風特報，氣象局提醒，巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有6米以上浪高，蘭嶼易有11至12級強陣風，台南至苗栗沿海空曠地區及澎湖、綠島易有9至10級強陣風。

氣象局分析瑪娃未來動態。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周四（6月1日）瑪娃仍在台灣東方外海，北部及東北部地區有短暫陣雨，北部山區有局部大雨發生的機率，東部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

周五（2日）水氣逐漸減少，北部地區仍有局部短暫陣雨，東部及東南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；周六至下周二（3日至6日）水氣更為減少，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後山區有零星短暫雷陣雨，周六南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。