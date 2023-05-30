台北市第五選區（中正、萬華）立委選戰，隨著藝人于美人表態以無黨籍參選，民進黨也決定徵召在地議員吳沛憶後，僅剩下國民黨尚未決定。目前在地議員鍾小平、郭昭巖、應曉薇，以及國民黨發言人林家興等人都傳出有意參選。對此黨內人士透露，目前朝向透過「協調式民調」決定最後誰代表黨投入選戰。

國民黨北市黨部原本預計於本月11日公告中正萬華區立委初選流程，並於15日至17日進行領表登記作業，不過卻無預警延後。原本傳出黨中央有意以黨主席朱立倫「非綠大聯盟」模式，禮讓無黨籍參選人于美人，不過消息一出也引發有意投入選戰的人等相當不滿，市黨部主委黃呂錦茹也嚴正否認，表示絕對不可能禮讓于美人，初選流程也僅是向後推遲，絕對不會取消。

而針對中正萬華區立委提名人選，隨著民進黨定調徵召吳沛憶後，外界也關注國民黨的提名進度。黨內人士透露，由於該區欲參選眾多，包含郭昭巖、應曉薇、鍾小平和林家興等4人，參照過去南港內湖區與士林北投區立委提名模式，都以協調的方式產生人選，因此中正萬華區可能也會透過協調式民調，決定代表國民黨出戰的人選。

對於提名流程，市黨部主委黃呂錦茹在接受記者訪問時僅簡短回應，目前黨內還在進行討論與溝通，不見得會進行初選相關機制，實際提名時間也尚未確定，目前還無法透露太多，但結論就是一定會推出國民黨內最強的參選人。