電源管理大廠台達今（30）日於「2023台北國際電腦展」秀出一座「智慧永續產業園區」方案，在智慧園區大腦的資訊管理中心，提供包括碳盤查及再生電力匹配的多功能管理平台，並全新推出結合AI科技的雲端監控服務VORTEX等。台達預計為智慧園區推出低中高階三種不同成本方案，可讓園區、軌道業的客戶數呈現倍數成長。

對於打造智慧永續產業園區，台達品牌長郭珊珊說明，這是要呈現台達最新技術運用於園區中商務辦公、金融服務、生活休憩、能源管理的各種應用情境。這包含資訊管理中心、智慧園區管理系統、雲端影像監控等解決方案。

她說這除了是因應市場、客戶的趨勢與需求，也期許能串連產業夥伴共同邁向ESG目標。而台達今亦發表全新品牌價值主張：「Intelligent智慧物聯、Sustainable節能永續、Connecting價值共創」。

「智慧園區累積來看，就是智慧城市的縮小版」台達執行長鄭平說，公司解決方案應用從「智慧樓控」擴增至「智慧園區管理」，結合自身廠區應用科技減碳的經驗，已經成功完成許多園區合作案例。

台達樓宇自動化事業群副總經理江文興表示，台達提供全方位的綜合性園區管理平台，結合能源管理、碳排管理、自動化控制、安防監控、智慧交通及物聯網通訊技術，能對園區系統做統合分析調度。

他說過去園區、軌道業已有10幾個客戶在服務，現在整合出「智慧永續產業園區」方案，以後案件數可望翻倍。台達會推出低、中、高階三種版本，讓客戶選擇，智慧節能是一樣的，但某些軟硬體可隨客戶經費做抽換，像是可視螢幕就可以做減少，節省成本。