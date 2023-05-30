前新竹市長林智堅耗資五億元建造的永恆之丘納骨塔，被新任市府踢爆設計不良，遇風雨就會積水，甚至會潑濺到先人塔位，民眾黨立院黨團、竹市議員也向監察院檢舉；但林智堅及民進黨市議員卻反嗆竹市府，「淪為政黨在監察院前作秀的題材」。高虹安今日(30日)在臉書發千字文聲明，怒嗆林智堅「是非可以這樣顛倒嗎？」

高虹安表示，前市府耗資五億建造的永恆之丘納骨塔，因設計不周導致遇風雨就會積水、噴濺塔位，而前市府去年特別動用預備金，花費1730萬改善，增設鋁門窗、遮雨屋簷、百葉格柵，並在天井加蓋透明玻璃，封閉了部分原先設計上引以為豪的通透性，只為了防風防水。她強調，「需要花更多金錢和人力改善是客觀事實」。

高虹安說，重大建設有瑕疵，涉及1萬名先人的牌位塔位，市府當然有義務向市民朋友說明清楚，但遺憾的是，該負責任的林智堅前市長，不僅沒有為此致歉，反而將市府向市民說明狀況的記者會，說成是「傷害他人的工具，淪為政黨在監察院前作秀的題材」。高虹安質疑，如果耗資五億建造的永恆之丘在設計上沒有瑕疵，前市府為何要額外多花費1730萬預備金來防風防雨？這明明是一翻兩瞪眼的事情。

29日新竹市議會重大工程品質監督小組視察永恆之丘，廠商和設計師也進行簡報，稱4月19日永恆之丘積水當天，風大雨大屬於極端氣候。

高虹安指出，事實上，永恆之丘從前市府時期即有積水問題至今，並非只有今年4月19日，今年也有多次遇風雨積水問題，這些都有客觀的照片、影片、及殯葬所基層同仁說法為證，而民進黨市議員曾資程竟在網路上公然造謠，將廠商為自己辯護的簡報，說成是「高市府發布的簡報」，以「高市府打臉台灣民眾黨粉專」為標題，在網路上大做文章，導致不少民眾受到這個假訊息的影響。

對於林智堅在6個小時後跟上「假訊息列車」，引述曾資程的貼文並惡意誤解廠商簡報是市府簡報，用不實言論大做文章，還要拜託大家幫忙分享。高虹安也直接回嗆：「是非可以這樣顛倒嗎？」

高虹安指出都有人善意提醒，簡報封面上白紙黑字寫著「設計、監造廠商」，簡報人：林ＯＯ建築師，但林智堅、曾資程他們不是摸摸鼻子認錯，反而繼續硬拗，說「簡報上面也有市府的LOGO，怎麼會不是市府的簡報？」高虹安表示，「這是誰的簡報，一望即知，無需爭辯。」

高虹安也向市民說明，永恆之丘除了先前追加1730萬改善外，現在廠商向議會報告，還要再繼續追加預算，打算封閉更多門窗和透氣口，才能防止風雨打入。本來標榜半開放式沒有空調、減耗照明的設計，因為沒有考慮新竹風雨問題，現在變更設計的補救措施、預算和人力成本越來越多、越墊越高，未來可能還要追加預算來設置空調設備，面對問題、解決問題，她帶領市府團隊已負責任提出短、中、長期改善方案，未來一年將逐步實現承諾，提供先民一個沒有積水困擾的永生園區。她也酸說，「這種情況，林智堅前市長還是要堅持說永恆之丘沒有問題嗎？」