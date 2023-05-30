基隆市議會30日進行基隆市政府追加預算審查，但有不少預算案都有爭議，下午審查會便有3個預算案提大會討論，審查會並加班至晚上7時。2天的預算審查，共計有4案提大會討論、10案有議員保留大會發言權。國民黨議員藍敏煌甚至要求，乾脆效法立院進行政黨協商，否則以這樣的速度，預算來不及審完。

基隆市議會30日下午持續審查基隆市政府提出的追加預算案，包括都發處、觀銷處等多個預算案，都引起審查會熱烈討論。其中，觀銷處提出要舉辦「基隆最佳壽司大賽」與「基隆滷肉飯大胃王比賽」。議員張顥瀚表示，壽司並不是基隆的代表或特產，希望基隆市府能與地方特色文化緊密結合。最終審查會決議提大會討論。

緊接著，觀銷處打算找具高知名度藝人或虛擬偶像作為城市代言人，並編列了850萬元的追加預算。更引起議員的熱烈討論，其中陳冠羽要求預算腰斬、張顥瀚則提全刪，但張芳麗、藍敏煌、宋瑋莉等議員，都認為應給新市府團隊機會去做。冗長的討論後，沒有交集，整筆預算也提大會討論。

另外觀銷處也在追加預算中編列2400萬元，擬購置雙層觀光巴士一輛，包括施偉政、張顥瀚、鄭文婷、吳驊珈、張之豪等議員，都認為以基隆的道路寬度及交通狀況，雙層觀巴的經營、保養、維護等，都會產生問題。但鄭愷玲、藍敏煌、連恩典都認為這是具創意的城市行銷手法，大力支持。在無法取得共識情況下，全案又提大會討論。

資深議員張耿輝眼見提大會討論的議案愈來愈多，表示審查預算不要動不動提大會討論或要求刪除，對新市府不厚道。藍敏煌則提出希望效法立法院，進行政黨協商；民進黨團總召鄭文婷也表示願意嘗試。議會法制室主任姬長城則是認為，若有意進行政黨協商，建議自下個會期開始，希望各位議員互相體諒，在議程內完成預算審查。

最終審查會主席何淑萍裁示，政黨協商可自下個會期開始，市府應於預算審查前，將資料送各黨團溝通。