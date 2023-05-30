砂石車疑死角未發現有人，阿伯騎士棄車狂逃。（翻攝自記者爆料網）

阿伯這一生跑最快的一次！有名阿伯騎士騎機車從桃園市大溪區永昌路52巷要騎往永昌路，左前方有輛砂石車看似直行，下秒竟然開始迴轉，而阿伯看情況不對，立刻丟下機車狂逃，砂石車駕駛疑似發現有壓到「東西」後才停下來；驚心動魄的畫面也讓網友直呼「用盡吃奶的力氣開始跑起來」、「傳說中的無敵大迴轉」。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」發文，並上傳1段14秒影片，拍攝地點位於桃園市大溪區永昌路1處加油站，從影片中可見，有位機車騎士從永昌路52巷騎往永昌路上，而左前方有輛砂石車看似要往前行，不料只是要挪出空間「大迴轉」，騎士見狀先是停下機車並往後退，下秒，砂石車疑因「死角」未發現有人，繼續迴轉，騎士看情況不對，直接丟下機車，拚命的狂逃，而砂石車駕駛疑發現有壓到「東西」，便停了下來；對此，原PO也在貼文寫下「嚇的我屁滾尿流失了魂」。

影片一出，網友紛紛留言表示「用盡吃奶的力氣開始跑起來」、「傳說中的無敵大迴轉」、「開過曳引車才知道，右側右彎是死角最多的地方，每次重大死傷都是右側居多」、「逃命真的比較重要」、「阿北這一生跑最快的一刻」、「全身筋骨瞬間都好了」、「這輩子跑最快的一次」、「會做惡夢，被大車追著跑」。