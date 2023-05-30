雙方在馬路上大打出手。（翻攝畫面）

警方到場將人帶回偵辦。（翻攝畫面）

台北市1名賓士車謝姓駕駛，今（30）日下午5時許，開車在延平北路二段時發現後方有輛BMW跟蹤他，於是他打電話向朋友求救，友人騎車雙載等在延平北路四段，當事人車子一到立即上前詢問為何跟車，雙方因此發生衝突，就在馬路上起了爭執並持辣椒槍射擊，路人見狀報警，警方到達時雙方還不肯停手，最後警方將雙方5人帶回偵辦，並通知被尾隨的賓士車謝姓駕駛到案說明。

警方表示，有民眾遭黑衣男子毆打、使用辣椒水槍射擊。警方初步了解後，傷者林男疑似跟車尾隨前方車輛，該車輛車主通知友人吳男及陳男到上址等待林男車輛經過，待該車通過時將該車攔下，吳男將車攔下後，在詢問其跟車緣由過程中，兩方人馬一言不合爆發現場衝突，過程中吳男使用辣椒水槍射擊，導致林男腰側受擦挫傷，後續送馬偕醫院救治，包紮後即出院。

案發後本分局立即成立專案小組，前往現場進行勘驗並調閱周邊相關監視器，目前警方已經將現場涉案人員均帶回，全案依聚眾鬥毆、妨害自由、傷害案依法偵辦。

大同分局強調，對於街頭暴行等違法情事，本分局一定依法究辦，絕不寬貸，並呼籲民眾與人糾紛應冷靜處理，切勿私行暴力行為，避免觸法。