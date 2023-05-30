宜蘭縣冬山鄉安平村驚傳出多處農地遭堆置事業廢棄物，包含工業和商業廢料，經日曬雨淋產生惡臭味，引發在地居民怨聲載道；冬山鄉民代表游閔吉接獲投訴後，便要求縣府環保局徹查。環保局回應，已掌握4處堆放點深入調查中。

冬山鄉安平村腹地大、鄰近冬山村，交通四通八達，多處農地卻遭堆置事業廢棄物，因堆放地點隱密外界不易察覺，直到最近一處堆放點飄出臭味，其圍籬大門未關，村民便進去查看，發現大批事業廢棄物，於是村民分頭調查，村內竟然不只一處遭堆置。

而堆置的事業廢棄物有建築鋼材、木材、玻璃纖維等，垃圾堆中還摻雜家庭廢棄物，堆積如山，研判有些應該是從其他縣市運送過來；因屬露天堆放，若含有毒成分，村民擔心不僅汙染環境，甚至可能影響大家的健康，如不及時遏阻，全村恐淪為大型垃圾場。

游閔吉指出，處理業者必須有環保局核發的廢棄物清除許可證，可堆放點也要提出申請，據了解，安平村有4到5處遭堆放事業廢棄物，引發許多村民抱怨，惡臭味已影響他們的生活品質，更質疑堆放點的合法性，希望環保局儘速處理。

環保局表示，經派員稽查，已掌握4處廢棄物堆放點，其中一處非法堆放，去年初移送法辦，目前法院審理中，另一處堆放木材，地主日前通知土地承租人清除，另外2處還在釐清中，如有違反廢棄物清理法規定，將依法裁處。