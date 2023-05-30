蕭敬騰一連帶來2首經典歌曲。（華納音樂提供）

蕭敬騰穿搭品味獨特，受封「時尚先生」。（華納音樂提供）

蕭敬騰一向熱心公益，將生日義賣所得全捐出給慈善團體。（華納音樂提供）

「金曲歌王」蕭敬騰今（30）日晚間受邀出席在上海的指標性時尚典禮「BAZAAR ICONS時尚芭莎年度派對」，典禮中一連帶來經典歌曲〈怎麼說我不愛妳〉、〈已讀不回〉，每位嘉賓都跟音樂打節拍、合唱，折服於他獨有的音樂魅力。除了音樂備受矚目，他有個性的穿搭也被封為「時尚先生」。

他穿上法國新晉品牌EGONLAB領獎及演出，透露很欣賞該牌設計師具有開創性的設計，此次搭配的鞋款更與服裝結合，以一黑一白的紅底靴，展現他的搖滾霸氣魅力。身為時尚指標，他也獲頒「年度風格ICON音樂人」大獎，對此他表示：「感謝肯定，只要是自己喜歡的風格，都是最好的樣子。」

蕭敬騰一向熱心公益並持續推動善舉，他今年3月生日，照慣例舉行義賣，他公布所得為54萬，全數捐獻給公益單位，單位擴及愛狗協會、癌症關懷基金會、老人福利關懷協會等，集結大家的愛，獻給需要幫助的弱勢朋友，他也分享心情：「謝謝大家一起加入，謝謝出錢出力的每一個人。」

蕭敬騰雖總忙於工作，仍不忘盡力安排與家人相聚時光，近日爸爸生日，他送上一輛車作為禮物，笑說：「看到爸爸滿足的表情，自己心裡也特別踏實。」母親節時，更親自驚喜獻上鑽石及紅包。他也喊話許久未見的歌迷，透露目前專輯已在著手進行中，也期待能舉辦演唱會。