馬來西亞性感網紅顏妃（Gatita Yan）身材火辣，在Instagram上擁有326萬粉絲，因販賣飛機杯和私密保養品被封為「情趣女神」，她時常大方曬出性感照，是不少男生心中的女神，2月顏妃無預警宣布與「夜店撒錢哥」鄭偉盛交往，近日男方生日她送對方支票大禮，令許多網友羨慕財力。

顏妃29日曬出一段為男友慶生的影片，男友一開始戴著眼罩，顏妃帶到指定位置後才拿下來，她指著上方的電視牆，上面播放著精心準備的慶生影片，影片中她大方表露愛意「謝謝你把全世界給了我，愛你喲」，電視牆上播放男友的照片，周遭朋友也拿著生日裝飾為他打扮，一群人在街邊唱生日快樂歌，氣氛相當歡樂，顏妃送男友一張30萬馬幣（約199萬新台幣）的支票並說「謝謝你讓我知道我一直是被愛的，生日快樂寶寶，愛你」。

而顏妃也透露為了這一分鐘的影片和驚喜籌備了一個月，她吐露心聲：「我是真的很感恩你的出現，諒解我的一切，帶我去帶一個很有愛的世界，每當我很焦慮的時候，你都會慢慢開導我」，直呼對方能讓她感到安穩，也提到對方什麼都不缺，也不知道要送什麼禮物，所以決定送上一張支票。不少網友表示：「簡單粗暴的30萬」、「生日快樂要幸福啊」、「天花板級的禮物」。

根據馬來西亞媒體《中國報》的報導，顏妃曾透露男友是大叔的年紀，不過兩人每個星期都會行房14次，她也坦言自己是不婚主義者，如果哪天宣布結婚，那絕對是因為不小心懷孕了。